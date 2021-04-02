Koronavirüs sonrası sigarayı kullananların sayısında düşüş yaşandı

Salgınla birlikte sigarayı bırakanların oranı yüzde 58’e çıktı. Bu bağımlılıktan en çok 45 yaş ve üstü vazgeçti.

Koronavirüs, vücuda girdiği andan itibaren hem solunum sistemi hem de akciğerlere tutunarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

Bu da zamanla organlara zarar veriyor.

Sigara ya da tütün ürünlerini kullananlar daha fazla risk altında. Yani sigara kullananların korona olma ihtimali 14 kat daha fazla.

Bu bilinçle sigara bırakma hattı Yeşilay'ı arayanların sayısı çoğaldı



Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı kolaylıklar, yürütülen kampanyalar, uzmanların ikazları, virüse mücadele kapsamında devreye sokulan ‘kamusal alanda sigara içme yasağı’ da caydırıcı bir etken oldu.

KORONANIN ETKİSİ

Salgın döneminde tütün özelinde gelen aramalar dokuz kat arttı. Yeşilay’ın verilerine göre sigara bağımlılığından kurtulan her 10 kişiden biri, bırakma gerekçesi olarak koronavirüsü gösterdi.

45 YAŞ ÜSTÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Özellikle 45 yaş ve üzeri kişilerde sigarayı bırakma oranı, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oldu. Her dört kişiden biri de salgın döneminde sigara kullanımını azalttı.

YÜZDE 58...

2017’de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35 iken 2020’de bu oran yüzde 58’e çıktı. Aktif kullanıcıların yüzde 63’ü de sigarayı bırakmayı denedi.