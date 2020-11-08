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    Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü

    Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü

    Korona tedavisinin ardından taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü geldi. Soylu,  'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 17:09
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

    Testi pozitif çıkan Süleyman Soylu'nun tedavisine hemen başlanmış ve 5 Kasım'da hastaneden taburcu edimişti.

    SÜLEYMAN SOYLU, KORONAYI ATLATTI GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ

    Taburcu olmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı, hastanedeki tedavisinin bittiğini ve evde dinleneceğini söylemişti.

    Süleyman Soylu, koronavirüsü atlatmasının ardından bugün "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı"na başkanlık yaptı.

    İÇİŞLERİ'NDEN PAYLAŞIM YAPILDI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

    Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katıldı.

    Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dan ilk görüntü #1

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