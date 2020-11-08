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Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü

Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü

Korona tedavisinin ardından taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü geldi. Soylu, 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.