Koronavirüs tedavisi gören Ali Erbaş taburcu oldu

Virüs tedavisi başarılı bir şekilde tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teşekkür mesajı paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Erbaş, Ankara Şehir Hastanesi’nde tamamlanan tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

"TEDAVİ SÜRECİM BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Taburcu olması sonrasında bir mesaj yayınlanayan Erbaş, tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkürlerini sundu.

Ali Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden koronavirüs tedavi sürecim bugün itibarıyla başarıyla tamamlandı elhamdülillah.

TEŞEKKÜR MESAJI

Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesinin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."