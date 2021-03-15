Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerdeki mevcut uygulamaların bir süre daha süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

8 ilde alınan koronavirüs tadbirleriyle ilgili mevcut durumun bir süre daha böyle süreceğini söyledi:

"DENETİMLERİ SIKILAŞTIRACAĞIZ"

"Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.

"TEDBİRLERE UYMAMAMIZ HALİNDE YENİDEN KISITLAMALARIN GELMESİ KAÇINILMAZ"

Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstünden hep birlikte geleceğiz. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Koronavirüs tedbirleri 81 ilde aynı şekilde devam ediyor VİDEO

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