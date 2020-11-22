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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler 'al-götür' düzenine geçti

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kafe ve restoranların kapanması üzerine işletmeler, atıştırmalık ve içeceklerin bulunduğu stantlar kurarak satış yapmaya başladı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 11:29
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 11:31
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler 'al-götür' düzenine geçti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, alışkanlıkları değişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

    Kısıtlama ile birlikte yeniden yalnızca paket servis uygulamasına geçen kafe ve restoran işletmeleri, büfe usulü çalışarak işlerini sürdürmeye çabalıyor.

    OTURMAK YOK, AL GÖTÜR VAR

    İnsanların soğuk havalarda kafelere gidip sıcak bir şeyler içerek sohbet ettiği zamanların en azından bir süreliğine rafa kalktığı bu günlerde alışkanlıklar da değişiyor.

    Ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların ekonomik olarak etkisini azaltmak isteyen esnaflar, çözümü dükkanlarının önünü değerlendirmekte buldu.

    Vatandaşlar artık kafelerin girişlerinde yer alan stantlara gelerek alışverişini yapıp uzaklaşırken, sosyal mesafe kuralları ve tedbirlere de uyulmuş oluyor.


    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler al-götür düzenine geçti #1

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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler al-götür düzenine geçti #4

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler al-götür düzenine geçti #5

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler al-götür düzenine geçti #6

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kafeler al-götür düzenine geçti #7

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