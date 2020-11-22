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    Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı

    Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı

    Uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının bittiği saatleri fırsat bilen vatandaşlar AVM'lere akın etti. Vatandaşların oturma yerlerinin kaldırılmasının ardından, yemeklerini yere oturarak yediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 18:39
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 19:50
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    Artış gösteren koronavirüs salgınına yönelik cumartesi ve pazar günleri, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

    Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranlar sadece paket servis veya gel-al şeklinde faaliyete geçmişti.

    VATANDAŞLAR TEDBİRLER YANLIŞ ANLADI

    Paket servis veya gel-al şeklinde hizmet veren mekanlar, masa ve sandalyelerini kaldırıp uygulanan tedbire göre hareket etti.

    Uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş merkezleri de yalnızca saat 10.00 ila 20.00 arası hizmet vermekteydi.

    Ancak yasaklara yeniden dönüşün ertesi gününde bir alışveriş merkezinden sosyal medyaya yansıyan görüntüler, izleyenlere pes dedirtti.

    Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı- İZLE

    YEMEKLERİNİ YERLERE OTURARAK YEDİLER

    Kısmi yasağın kalktığı saatlerden itibaren alışveriş merkezine akın eden vatandaşlar, salgında artışın yaşandığı şu günlerde koronavirüsü umursamadı.

    Vatandaşlar, oturma yerlerinin kaldırılmasının ardından  yere oturarak yiyeceklerini tüketti.

    Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı #1

    Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı #2

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