Koronavirüs temaslı kişilerin karantina süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak değiştirdi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Temaslı algoritmasında güncelleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği belirtildi.

Güncellemeye göre; yakın temaslıların 14 günlük karantina süresi 10 güne düşürüldü.

"7. GÜNDE YAPILAN TEST NEGATİF OLURSA İZOLASYON SONA ERECEK"

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5'inci günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.

"ÇALIŞANLAR 8'İNCİ GÜNDE İŞE DÖNEBİLECEK"



PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."





İŞ YERLERİNDE METREKARE DÜZENLEMESİ

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.