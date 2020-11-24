Koronavirüs test ücretleri nasıl geri alınır? Ücret iadesi için yapılması gerekenler...

Koronavirüs test ücretleri nasıl geri alınır? Ücret iadesi için yapılması gerekenler...

Koronavirüs testi yaptıran ve belirlenmiş tutarın üzerinde ödeme yapan vatandaşları sevindirecek haber geldi. Yüksek fiyatlar test yaptıran vatandaşlar, nasıl iade alacaklarını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Bakanlık, koronavirüs hastalarını saptamak için yapılan PCR testlerinde ücretin 250 lira olarak belirlendiğini, bu fiyatın üstünde yapılan testlerde ücret iadesi gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar koronavirüs testlerine ödedikleri fahiş fiyatların iadesiyle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini merak ediyor. İşte detaylar..

KORONAVİRÜS TESTİ ÜCRETİ GERİ ÖDENİR Mİ?

Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin 250 lira üzerinde aldığı ücret yasal değildir ve geri iade edilmesi gerekir.

Vatandaşların özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir.

Pandemi acil hal kapsamına girdiği için özel hastaneler tanı ve tedavide aldığı ücretin tamamını iade etmek zorundadır.

İADE İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşlar, SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurarak kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki tüketici hakem heyetine başvurmalıdır.

Pandemi sürecinde dışarı çıkmak istemeyenler Ticaret Bakanlığının TUBİS uygulaması üzerinden e-devlet şifreleriyle başvurularını yapabilirler. Tüketici Hakem Heyeti Kararları mahkeme kararı hükmünde olup, İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre:

"Genel sağlık sigortası hak sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden test ücreti, ilave ücret adı altında para istenmesi durumunda; CİMER ve SGK İl müdürlüğüne şahıs ödemeleri bölümüne iletilmek üzere 13 Nisan 2020 tarihli ve 2399 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki ve 9 Nisan 2020 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri belirtilerek dilekçe yazmak ve dilekçeye sağlık kuruluşundan verilen fatura veya kredi kartı ekstresini ek olarak vermek gerekmektedir.”