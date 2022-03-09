Koronavirüs testi pozitif olanlar, sonuç raporuyla sınava girebilecek

Koronavirüs testleri pozitif olan adayların, laboratuvar sonuçlarını girişlerdeki görevlilere teslim ederek kendileri için hazırlanan yedek salonlarda sınavlara girebileceği açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), internet sitesinden yapılan bir açıklama ile koronavirüs testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirdi.

Açıklamada, koronavirüs sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, 'Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

POZİTİF ADAYLAR, YEDEK SALONLARDA SINAVA ALINACAK

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."