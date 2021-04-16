Koronavirüs vakaları için yeni tedbirler hazırlanıyor

Ülke genelinde alınan kısmi kapanma önlemi vakaları düşürmez ise bir sonraki senaryo tam kapanma olacak.

Son dönemde ciddi derecede vaka artışlarının yaşanması nedeniyle Ramazan ayı 2 haftalık kısmi kapanmayla başladı.

"AMAÇ DÜŞÜŞ SAĞLAMAK"

Son kabine toplatısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Bu iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarında yarı yarıya düşüş yaşanmaz ise Nisan ayı sonunda sıkı tedbirler devreye girecek.

10 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 10 günlük tam kapanma alınacak tedbirlerin başında geliyor.

Okulların tamamen kapatıtlması, AVM'lerin kapatılması, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin de kapatılması bu sürece dahil edilecek.

Üretim ve tedarik zincirini aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak, birçok iş kolundaki faaliyetlere ya ara verilecek ya da kısmi çalışmaya geçilecek.