Koronavirüs vakaları tekrardan artışa geçti

Artan vaka sayıları ve eğitim gündemiyle bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu'nun yeni vakalara karşı alacağı tedbirler için akşam 19.00'da yapılacak basın açıklaması bekleniyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye, salgının başından bu yana tedbiri elinden bırakmadı.

Eğitim, turizm ve diğer birçok alanda vatandaş sağlığına yönelik yapılan görüşmelerle Sağlık Bakanlığı bünyesinde kararlar alındı.

Oluşturulan Bilim Kurulu ile birlikte vaka sayılarının günden güne değerlendirmeye alındığı ve tedbirler noktasında yeni kararların verildiği kritik süreçlerden birine girildi.

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANACAK

Son dönemlerde artan vaka sayılarına karşı Bilim Kurulu bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16.30’da toplanacak.

EĞİTİM GÜNDEMİ ELE ALINACAK

Ana gündemde eğitimin ele alınacağı ve 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime karşı son durumun değerlendirileceği toplantı sonrasında saat 19.00 sıralarında basın açıklaması yapılacak.

ARTAN VAKALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bununla birlikte son dönemde artan vaka sayılarının da Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

BİR AYDA VAKA SAYISI ARTTI

1 Ağustos'ta koronavirüs testi yaptıran 251 bin 224 kişiden 20 bin 890'ının testi pozitif çıkarken, 96 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de 1 Ağustos'a kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükselmişti.

1 Eylül'e gelindiğindeyse geçtiğimiz aya göre arttığı görülen vaka sayısı, test yapan 302 bin 869 kişide 23 bin 946 olarak tespit edildi.

1 Eylül'e kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

UZMANLARDAN AŞI TAVSİYESİ

Yapılan testler sonucunda 40 yaş altı vakalarda yoğunlukla Delta Varyantı görüldüğü belirlendi. Uzmanlar, aşı yaptıranların sayılarının artmasıyla birlikte toplumsal bağışıklıkla koronavirüsün yenilebileceğini vurguladı.

MASKE VE MESAFE UNUTULDU

Artan vaka sayılarının nedeni uzmanlar tarafından maske kullanımının azalması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi olarak açıklandı.