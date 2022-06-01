Petrol
117.75
1.86%
Euro
17.5032
-0.67%
Dolar
16.3974
0.01%
Altın
973.47
0.42%
Borsa
2569
0.85%
Bitcoin
498.460
-5.70%
BTXN Coin
12.35
-1.67%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Koronavirüs verileri haftalık açıklanacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak yayınlanacak" dedi.
    • 01.06.2022 - 20:00
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 20:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs verileri haftalık açıklanacak

    Nisan ayı sonunda yapılan son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte kısıtlamalar da kaldırılmaya başladı.

    Günlük vaka sayısının binin altına inmesiyle son olarak toplu taşımada da maske kullanımının kaldırıldı.

    Koronavirüsün etkisini yitirmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayınlanan Covid-19 tablosu da haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.

    Covid-19 Tablosu günlük değil, haftalık yayınlanacak

    Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    Bakan Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." dedi.

    Koronavirüs verileri haftalık açıklanacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Almanya'da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı
    Dünya

    Almanya'da 100 milyar euroluk askeri harcamaya onay çıktı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İlk gebelikte kürtaj olunursa tekrar gebe kalınmaz algısı
    Sağlık

    İlk gebelikte kürtaj olunursa tekrar gebe kalınmaz algısı

    Görüş Bildir