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- Tokat'ta doğum yapan korona hastası anneden acı haber
Tokat'ta doğum yapan korona hastası anneden acı haber
Koronavirüse yakalanarak tedavi gören 33 haftalık hamile Nafiye Epçin, sezaryenle doğum yaptıktan 6 gün sonra yaşamını yitirdi.
- DHA
- 27.10.2021 - 12:48
- Güncelleme : 27.10.2021 - 13:31
Tokat'ın Emirseyit beldesinde yaşayan Nafiye Epçin, 2'nci çocuğunu beklerken koronavirüse yakalandı.
Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Epçin, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ERKEN DOĞUM YAPTI
Epçin, 19 Ekim'de hamileliğinin 33’üncü haftasında sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hastanedeki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ÇOCUĞUNU GÖREMEDEN ÖLDÜ
Doğum sonrası yoğun bakımda tedavisine devam edilen Epçin ise 6 günün sonunda hayatını kaybetti. Epçin'in cenazesi, iki gün önce aile mezarlığında toprağa verildi.