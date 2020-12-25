Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş’ın durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım’dan bu yana koronavirüs tedavisi görüyor.

ENTÜBE EDİLDİ

Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş’ın tedavisi, entübe olarak devam ediyor.

"DUA BEKLİYORUZ"

Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş da sosyal medya hesabından, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun." paylaşımında bulunmuştu.