Koronavirüse yakalanan Murat Kurum'dan ilk açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, koronavirüsü hafif geçirdiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, dün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Kurum'un testinin pozitif çıktığını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurmuştu.

Murat Kurum, bugün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"HAMDOLSUN, HAFİF GEÇİRİYORUZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Bakan Kurum paylaşımına, "Covid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin." notunu düştü.