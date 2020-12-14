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    Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar için gözler Erdoğan'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 19:03
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 19:49
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    Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar için gözler Erdoğan'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı.

    Toplantının ana gündemini kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturuyor.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

    İŞTE GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR

    KORONAVİRÜSE KARŞI EK TEDBİRLER ALINACAK MI?

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENİŞLEYECEK Mİ?

    YILBAŞINDA KISITLAMASI OLACAK MI?

    ESNAFA HANGİ DESTEKLER SAĞLANACAK?

    KİRA DESTEĞİNDE AYRINTILAR NELER?

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