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    Koronavirüste can kaybı 10'un altına geriledi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda can kaybı sayısının 24 Mart 2020'den bu yana ilk kez 9 olduğunu duyurdu.
    • 29.04.2022 - 22:22
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    Koronavirüste can kaybı 10'un altına geriledi

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    Can kaybı 9'a geriledi

    29 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 924 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

    Bir günde toplam 127 bin 95 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 8 bin 302 olarak kaydedildi.

    Bakan Koca: Daha sevindirici haberler çok yakın

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kaybı sayısının 24 Mart 2020 tarihinden bu yana ilk  kez 10'un altına düştüğünü belirterek "Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

    Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın."

    Koronavirüste can kaybı 10 un altına geriledi #1

    Koronavirüste can kaybı 10 un altına geriledi #2


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