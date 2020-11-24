Koronavirüs riski en yüksek kan grubu hangisi? Koronavirüsü en hafif atlatan kan grubu hangisi?

Koronavirüs riski en yüksek kan grubu hangisi? Koronavirüsü en hafif atlatan kan grubu hangisi?

Dünyada 1 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs ile kan grubu ilişkisi hakkında yapılan araştırma sonuçlandı. Uzmanlar, koronavirüs riski ile kan grubu arasındaki ilişkiyi açıkladı.

ABD’de yapılan bir araştırma corona virüsüne yakalanma riskinin kan grubuna göre değişkenlik gösterdiğini ortaya çıkardı.

New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’nde yapılan ve 14.112 insanın dahil olduğu araştırmaya göre, kan gruplarının enfeksiyon oranı, entübe oranı ve ölüm oranını etkileyen faktörlerden biri olduğu kanıtlandı.

HANGİ KAN GRUBUNUN KORONAVİRÜS RİSKİ YÜKSEK?

Dünyaca ünlü bilim ve tıp dergisi Nature’da yayınlanan araştırmaya göre A ve B kan gruplarına sahip olan bireylerin koronavirüse daha çok yakalandığı tespit edilirken, AB kan grubuna sahip bireylerin ise riskinin daha düşük olduğu gözler önüne serildi.

0 kan grubuna sahip olanların ise A ve B kan grubundan daha az risk teşkil ettiği fakat buna karşılık AB kan grubundan daha riskli olduğu açıklandı.

ENFEKSİYON VE ÖLÜM ORANLARI

Koronavirüs için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinini kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti.

Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve 0 gruplarında görüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmada B ve AB tipi kan gruplarının entübasyon riskinin, diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirtildi.

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksekten az doğru): A, B, O, AB

ENTÜBASYON RİSKİ (Yüksekten aza doğru): B, AB, O, A

ÖLÜM RİSKİ (Yüksekten Aza Doğru): AB, O, A, B



