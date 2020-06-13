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    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 150 bin 87 oldu. Virüs 14 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 20:27
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    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 14 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 792 oldu.

    "VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ, TEDBİRLERE UYMAYANLARI UYARIYOR"

    Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." notuyla yaptı.

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