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Koronavirüste son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 150 bin 87 oldu. Virüs 14 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 20:27
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 14 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 792 oldu.
"VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ, TEDBİRLERE UYMAYANLARI UYARIYOR"
Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." notuyla yaptı.