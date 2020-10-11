Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı

İlk günlerde endişe verici bir sağlık tablosu olduğunu söyleyen Hatipoğlu, o süreçte ölmesini isteyenlerin olduğunu belirterek, “Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?” dedi.

Geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele eden ve bu mücadeleden galip çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV’de yayınlanan programında sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı.

Bir seyircinin, "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" demesi üzerine konuşan Hatipoğlu, hastalık sürecinde ölmesini isteyenlerin olduğunu dile getirdi.

“KAZIK MI ÇAKACAKSINIZ?”

Hatipoğlu, “Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm. Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?” dedi.

“SİZDEN AHİRETTE DE HESAP SORMAM”

Kendisine beddua edenlere de seslenen Hatipoğlu, “Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece.” diye konuştu.

“DUALARINIZLA İYİLEŞTİM”

İlk günlerde endişe verici bir sağlık tablosu olduğunu aktaran Hatipoğlu, “Benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık. Ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum.” ifadelerini kullandı.