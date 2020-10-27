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- Koronavirüsü yenenlerin sayısı 32 milyonu geçti
Koronavirüsü yenenlerin sayısı 32 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı.
- AA
- 27.10.2020 - 07:04
- Güncelleme : 27.10.2020 - 07:30
Koronavirüs vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 32 milyon 1313 kişi iyileşti.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
EN ÇOK HİNDİSTAN’DA OLDU
Hindistan'da 7 milyon 159 bin 55, ABD'de 5 milyon 781 bin 451, Brezilya'da 4 milyon 835 bin 915, Rusya'da 1 milyon 146 bin 96 ve Kolombiya'da 915 bin 451 kişi virüsü yenmeyi başardı.
TÜRKİYE’DE 316 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de de koronavirüs tespit edilen 316 bin 8 kişi sağlığına kavuştu.
1 MİLYON 161’DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 43,5 milyonu aşarken, 1 milyon 161 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.