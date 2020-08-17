Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan şaşırtan görüntüler

Dünya koronavirüsle boğuşurken, salgının başladığı Vuhan kentinden "bizde salgın bitti" görüntüleri servis edildi.

Geçtiğimiz aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına henüz bir çözüm bulunamadı.

VİRÜSÜN ORTAYA ÇIKTIĞI ŞEHİRDEN GELEN GÖRÜNTÜLER, ŞAŞKINLIK YARATTI

Dünyada 200'ün üzerinde ülke salgınla boğuşmaya devam ederken, virüsün yayıldığı Vuhan kentinden gelen görüntüler ise görenleri hayrete düşürecek cinsten.

Neredeyse çoğu tedbirin kaldırıldığı kentte, AFP tarafından servis edilen fotoğraflar Batı'da yeni bir tartışma yarattı.

Virüs salgınında birçok ülkenin ikinci dalgayı yaşamaya başladığı şu dönemde Vuhan'daki halk, hafta sonunu geçirmek için parklara ve havuzlara akın etti.

Vuhan'da havuz partisi- İZLE

HALK HAVUZLARA AKIN ETTİ, VİRÜS YOKMUŞCASINA EĞLENİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.

Ziyaretçilerin su parkındaki kaygısız davranışları ise dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.