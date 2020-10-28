Koronavirüsün semptomları değişti

Mevsim değişikliği, koronavirüsün ilk dönemlerinde görülen semptomların yeniden görülmesine neden olurken, en çok erkeklerin virüs nedeniyle öldüğü belirlendi.

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mevsim değişikliği ile koronavirüs semptomlarının da değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Koronavirüsün ilk zamanlar belirtilerinin ateş, öksürük, halsizlik, solunum yolu olduğunu, yaz dönemi ise mide, bağırsak, gastroenteroloji bulguların daha çok ortaya çıktığını ifade eden İlhan, "Mevsimin soğuması ile beraber tekrar solunum sıkışıklığı, ateş, öksürük görülmeye başladı. Son dönemde öksürük daha da dikkatli olunması gereken bir bulgu." dedi.

ERKEKLER DAHA ÇOK HAYATINI KAYBEDİYOR

Koronavirüs nedeniyle erkeklerin hayatını daha çok kaybettiğini söyleyen İlhan, "Çünkü erkekler daha çok dışarıdalar, daha çok dolaşıyorlar. İlerleyen yaşlara baktığımızda kadın ya da erkeklerde özellikle 65 yaş üzerinde görülme sıklığı birbirine çok benziyor; ama vefat edenler daha çok erkeklerden çıkıyor. Çünkü erkekler genel olarak da sağlık sorununa daha az dirençliler, daha çok hayatlarını kaybediyorlar. Bu nedenle Koronavirüs de diğer hastalıklarda olduğu gibi erkeklerin daha çok hayatını kaybetmesine sebep oluyor.” diye konuştu.

GENÇLER TEMAS EDİYOR, YAŞLILARA BULAŞTIRIYOR

“Daha genç yaşlarda da vefatların olduğunu, hastaların olduğunu söylememiz gerekiyor.” diyen İlhan, şöyle devam etti:

“Ancak özellikle 24 yaş altındaki vefatların yüzde 95'ten fazlasında daha önceden kronik risk faktörü söz konusu. Kanser gibi, böbrek yetmezliği gibi akciğerdeki tıkayıcı hastalıklar gibi. Aslında süreç baştan beri aynı, gençler daha çok dışarıda buluyorlar, daha çok koronavirüsü taşıyorlar, büyükler daha çok etkileniyorlar ve haliyle daha çok vefat ediyorlar."