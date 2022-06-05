Yaklaşık 2 ay önce kurulan Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kursiyerler, 10 haftada 316 saatlik zorlu eğitimlerden geçiyor.

7 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başlanlığına Bağlı Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Koruma eğitimlerine 10 Ağustos 2020'de başlanan akademide, bugüne kadar 248'i jandarma personeli toplam 3 bin 71 kursiyer eğitim aldı.

Dünyadaki 3 örnekten biri olan akademi, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelere de eğitim desteği sağlıyor.

Akademinin 8. döneminde 123 eğitmenden eğitim alan 50'si jandarma personeli 318 kursiyer, 10 haftada 316 saat teorik ve pratik eğitim görüyor.

49 farklı eğitim konusu

Eğitimlerde "VIP önemli kişileri koruma", "davranış analizi", "güvenlik sistem ve cihazları", "risk analizi ve güvenlik yapılandırması", "ileri ve güvenli sürüş teknikleri", "ilk yardım, protokol ve görgü kuralları", "İngilizce", "yaya ve araçlı koruma uygulamaları", "fx tabanca ile senaryolu eğitimler", "atış simülasyon eğitimi ve atış eğitimleri" gibi 49 farklı konu işleniyor.

Koruma Eğitim Akademisi'nde zorlu VIP eğitimi VİDEO

Tatbikatlar için simülasyon odaları kullanılıyor

Eğitimlerdeki senaryoların gerçeğe en yakın şekilde uygulanması için özel parkurların yanı sıra simülasyon odaları kullanılıyor.

Simülasyonda başarı sağlayan poligona geçiyor

Kursiyerler atış konusunda simülasyonda başarı sağladıktan sonra poligona giderek gerçek mühimmatla çalışmaya başlıyor.

Kursta, araçtan araca tahliye, VIP'i saldırılara karşı kaçırma, önemli kişiye karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı, fren kullanmadan kaçış, bombalı saldırı ve daha birçok senaryo, alanda kursiyerlere uygulamalı gösterilerek en iyi şekilde eğitim almaları sağlanıyor.

Sınavda yeterlilik sağlayan mezun oluyor

Kursun ardından yapılan sınavda yeterlilik sağlayanlar, akademiden branşla mezun oluyor.

"Koruma görevi çok hassas ve önemli"

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkan Yardımcısı ve Koruma Eğitim Akademisi Eğitim Koordinatörü Fikret İşgören, koruma görevinin çok hassas ve önemli olduğunu söyledi.

"Dünya standartlarının üzerinde 10 haftalık bir eğitim veriyoruz"

Akademide verilen eğitimlerin üst düzey olduğunu vurgulayan İşgören, "Dünya standartlarının üzerinde 10 haftalık bir eğitim veriyoruz. Tüm kursiyerler, A'dan Z'ye her açıdan, her türlü ekipmanı kullanabilecek şekilde çok profesyonel olarak eğitiliyor. 10 haftalık eğitimin sonunda yeterlilik testlerini geçebilen arkadaşlarımızı branşlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgören, eğitimlerin temel amacının, korunan kişinin her türlü saldırıya karşı güvenliğinin sağlanması ve saldırının bertaraf edilmesi olduğunu belirtti.

Atış için özel eğitim

Koruma görevlileri açısından atışın çok önemli olduğunu vurgulayan İşgören, "Özellikle silahlı saldırı çerçevesinde düşünecek olursak arkadaşlarımızın önce silah kullanma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla simülasyon üzerinden eğitim sağlıyoruz. Yeterlilik sağlandıktan sonra poligonlarımızda gerçek atışa geçiyoruz." dedi.