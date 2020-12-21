Koruyucu aile nedir? Koruyucu aile olma şartları nelerdir? Koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

Koruyucu aile olmak isteyenlerin, gereken başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2020 yılı yönetmeliğine göre belirlenmiştir.

Çeşitli sebeplerden dolayı biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların yetiştirilme sorumluluğunu, eğitimini ve bakımını kısa ya da uzun süreli, ücretli veya gönüllü olarak devlet denetimi altında üstlenen kişilere ya da ailelere koruyucu aile deniyor.

Korucuyu aile olmak isteyenler, başvuru şartlarını ve koşullarını araştırıyor.Peki koruyucu aile kimler olabilir? Koruyucu aile olmak için ne yapılmalıdır? İşte detaylar..

Kimsesiz ya da herhangi bir nedenden ailesinden uzak kalmış, görüşemeyen bir çocuğa koruyucu aile olmak için bu şartlar sağlanmalıdır. Koruyucu aile başvurularında ise çocuğun akrabalarının başvurularına öncelik verilir.

KORUYUCU AİLE OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Türkiye’de yaşamak.

En düşük 25 en yüksek 65 yaşında olmak.

Eğitim seviyesinin en düşük ilkokul olması.

Koruyucu aile başvuru yönetmeliğinde belirtilen gelir düzeyinde olmak.

Koruyucu ailesi olmak istenen çocuğun öz ailesi olmamak, koruyucu aile olabilmek için aranan kriterler arasındadır.

KORUYUCU AİLE BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.

Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir.

Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.

Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, eşler arasındaki yaş farkının on yaş veya daha az olması halinde yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin yaş ortalaması esas alınır.

Adayların başvuru ve çocuğun yanlarına yerleştirildiği tarih itibarıyla belirlenen yaş aralığında bulunmaları, çocuğun yaş dönemine uygun davranış gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanması esasları göz önünde bulundurulmaktadır.

KORUYUCU AİLENİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Koruyucu ailenin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir;

Çocuğun hem ruhsal hem de bedensel sağlığını sağlamalı.

Çocuğun isteklerine ve becerilerine göre ona uygun mesleği yapması konusunda teşvik etmek, eğitmek.

Çocuğun ailesiyle, akrabalarıyla düzenli sürelerle görüştürmek, onlarla bağını kopartmamak, koruyucu ailenin yerine getirmesi gereken görevleri arasındadır.

KORUYUCU AİLE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Koruyucu aile aylık maaşı çocuğun durumuna göre belirlenir. Koruyucu aile ödenekleri aşağıda belirtilmiştir;

Çocuk 0 ile 3 yaş arasındaysa 670 TL

Çocuk 4 ile 5 yaş arasındaysa 1005 TL

Çocuk 6 ve 14 yaş arasındaysa 1072 TL

Çocuk 15 ve 18 yaş arasındaysa 1140 TL

Çocuğun yaşı 19 veya daha büyükse ise 1207 TL devlet tarafından verilmektedir.

KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Koruyucu aile olmak için yaşadığınız şehirdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sitesi ve e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Eğer evliyseniz başvuruyu eşinle birlikte yapman gerekmektedir.