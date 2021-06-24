Koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki koruyucu aile nedir, koruyucu aile nasıl olunur? İşte merak edilenler..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan genelgede, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyaçları olduğu belirtildi.

Ailenin, bir çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğunun altını çizen genelgede, ''Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır.'' denildi.

Peki koruyucu aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte koruyucu aile olamk ile ilgili merak edilenler...

30 HAZİRAN 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' OLARAK KUTLANACAK

Koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

''Son yıllarda yapılan çalışmalarla teşvik edilen koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması büyük önem teşkil etmektedir. Bunun için tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran, 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacaktır.''

Genelgeye göre, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek olup söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecek.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkür Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.

Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmemesine yönelik talimatlarına da yer verildi.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

KORUYUCU AİLE OLMA ŞARTLARI NELER?

Türkiyede;

T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden,

25-65 yaş aralığında bulunan,

En az ilkokul mezunu,

Düzenli geliri bulunan,

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Koruyucu aile olmak isteyenler, ikamet ettikleri ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabileceği gibi, e-Devlet ve ebasvuru.aile.gov.tr adresinden de müracaat edebilmektedir.