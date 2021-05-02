KOSGEB faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru ekranı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren KOSGEB 3 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi başvuruları ile ilgili detaylı açıklama, Bakan Varank'tan geldi. Peki, KOSGEB kredi başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programını duyurmuştu.

Konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 5 milyar liralık yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı.

Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, 'KOSGEB faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru şartları neler?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru şartları...

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için KOSGEB tarafından başlatılan programın başvuruları, 3 ile 21 Mayıs arasında alınacak. KOSGEB faizsiz kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak.

Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programıyla Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimi hedeflenecek.

ÖDEMELER 3 YIL SONRA, EŞİT TAKSİTLERLE YAPILACAK

2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakılacak. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmeler, geri ödemeli bu destekten faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmeler ödemelerini 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren eşit taksitlerle yapacak.

Bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek verilecek.

TEKNOLOJİK FAALİYERLER İÇİN EKSTRA 25 BİN TL

Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:

"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."

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