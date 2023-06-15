Kosova'da Türk komandoları devriye atıyor Kosova'ya giden Türk askerleri, Sırp çoğunluğun yaşadığı Mitroviça’ya bağlı Zubin Potok’ta asayişi sağlıyor.

İHA

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) güçleri ile Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu çok sayıda asker ve sivil yaralandı.

Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı aldı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Bu olaylardan sonra NATO, Türkiye'den bölgeye asker göndermesini istedi.

Komandolar devriye atıyor

İstek üzerine Kosova'ya gelen Türk komandoları, ülkenin kuzey bölgesinde gerilimin yüksek olduğu Mitroviça’ya bağlı Zubin Potok’ta göreve başladı.

Türk askeri, Zubin Potok’ta bölge güvenliğinin sağlanması amacıyla günlük olarak devriye görevi gerçekleştirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de Sırbistan ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılarak dolaşımın sınırlandırıldığını ve Sırbistan'dan gelen araçların, özellikle nakliye araçlarının denetimlerinin artırıldığını bildirdi.

"3 Kosovalı polis kaçırıldı"

Kurti, dün iki ülkenin sınır bölgesinde, Sırbistan tarafından 3 Kosovalı polis memurunun kaçırıldığını belirterek, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: