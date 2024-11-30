Köy değişiklikleri Resmi Gazete'de

AA

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı kararı, bazı köylerde yapılan değişiklikleri içeriyor.

Bu karar, köylerin idari yapısı, sınırları veya adlarının değiştirilmesi gibi düzenlemeleri kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, değişiklikler şöyle:

GÖKKÖY KÖYÜ, ALMUS İLÇESİ

-Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü, Almus ilçesine bağlandı.

KIZILCAOT KÖYÜ, MERKEZ BEKTAŞAĞA KÖYÜNE

-Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü, Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.