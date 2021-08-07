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Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor

Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor

Köyceğiz ilçesinde 10 gündür devam eden yangına, 4 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, arazi şartları nedeniyle karadan müdahalesi ise zorlaşıyor.