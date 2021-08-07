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Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor
Köyceğiz ilçesinde 10 gündür devam eden yangına, 4 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, arazi şartları nedeniyle karadan müdahalesi ise zorlaşıyor.
- İHA
- 07.08.2021 - 14:14
- Güncelleme : 07.08.2021 - 14:15
Antalya'da çıkan büyük Manavgat yangını söndürülürken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangın ise 10 gündür devam ediyor.
Göynük bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken, müdahale ise aralıksız sürüyor.
4 UÇAK VE BİR HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor.
Yangına havadan 4 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor.
Sarp arazi nedeniyle ekiplerinin karadan müdahalesinin zor olduğu orman yangınının, yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alınması bekleniyor.
Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor VİDEO