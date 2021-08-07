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    Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor

    Köyceğiz ilçesinde 10 gündür devam eden yangına, 4 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor. Ekiplerin, arazi şartları nedeniyle karadan müdahalesi ise zorlaşıyor.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 14:15
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    Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor

    Antalya'da çıkan büyük Manavgat yangını söndürülürken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangın ise 10 gündür devam ediyor.

    Göynük bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken, müdahale ise aralıksız sürüyor.

    4 UÇAK VE BİR HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

    10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor.

    Yangına havadan 4 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor.

    Sarp arazi nedeniyle ekiplerinin karadan müdahalesinin zor olduğu orman yangınının, yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alınması bekleniyor.

    Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor VİDEO

    Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor #1

    Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor #2

    Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor #3

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