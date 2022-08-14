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- Köyceğiz'de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında
Köyceğiz'de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında
2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik seraya ejder meyvesi eken kadın, gözü gibi baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı için tören düzenlendi.
- 14.08.2022 - 17:00
- Güncelleme : 14.08.2022 - 17:04
Muğla'nın Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde yaşayan Suzan Tilki, 2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik sera oluşturarak ejder meyvesi fidelerini toprakla buluşturdu.
3 yıldır fidelere gözü gibi bakan Suzan Tilki’nin meyveleri hasat aşamasına ulaştı.
Ejder meyvekerine tören yaptılar
Üretilen ejder meyvelerinin ilk hasadı nedeniyle tören düzenlendi.
Köyceğiz’de üretimi ilk kez yapılan ejder meyvesinin ilk hasadı Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan tarafından gerçekleştirildi.