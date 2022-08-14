Haberler

Gündem Haberleri

Köyceğiz'de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında

Köyceğiz'de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında

2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik seraya ejder meyvesi eken kadın, gözü gibi baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı için tören düzenlendi.