Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.401
0.04%
BTXN Coin
6.46
-4.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Köyceğiz'de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında

    2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik seraya ejder meyvesi eken kadın, gözü gibi baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı için tören düzenlendi.
    • 14.08.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Köyceğiz'de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında

    Muğla'nın Köyceğiz Beyobası Mahallesi'nde yaşayan Suzan Tilki, 2020 yılında 2 bin 100 metrekarelik sera oluşturarak ejder meyvesi fidelerini toprakla buluşturdu.

    3 yıldır fidelere gözü gibi bakan Suzan Tilki’nin meyveleri hasat aşamasına ulaştı.

    Ejder meyvekerine tören yaptılar

    Üretilen ejder meyvelerinin ilk hasadı nedeniyle tören düzenlendi.

    Köyceğiz’de üretimi ilk kez yapılan ejder meyvesinin ilk hasadı Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan tarafından gerçekleştirildi.

    Köyceğiz de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında #1

    Köyceğiz de 2 yıl önce ekilen ejder meyvesi hasat aşamasında #2


    İlginizi Çekebilir

    Sarıyer'de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı
    İç Haber

    Sarıyer'de kamyon kontrolden çıkınca devrildi: 1 yaralı

    Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi
    Gündem

    Bodrum'daki turistlerin köpük partisi eğlencesi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir