Koz Kavuran Fırtınası nedir, ne zaman olur? Koz Kavuran ne demek?

Koz Kavuran Fırtınası nedir, ne zaman olur? Koz Kavuran ne demek?

Mart soğuklarının gelmesiyle birlikte halk arasında soğuk günleri adlandırmak için kullanılan Koz Kavuran Fırtınası, ayın 23'ünde başlar. Peki Koz Kavuran Fırtınası nedir?

Üçüncü cemrenin düşmesiyle birlikte baharın gelişi müjdelense de Mart aylarında soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Halk dilinde koz kavuran olarak bilinen ve mart ayında görülen fırtınadan sonra denizcilere göre hamsin biter baharın ilk günü başlar.

Kimi yıllarda çok şiddetli alarak kaydedildiği ve istatistiklere göre 3 yılda bir etkili olduğu söyleniyor. Bu tarihte rüzgarların güneyden esmesi, muhtemelen lodos olması olasıdır.

KOZ KAVURAN FIRTINASI NE ZAMAN?

23 Mart Kuzey Ege ve Marmara'nın batı kesiminde etkili olan lodos fırtınası olan Koz kavuran Fırtınası yaşanmaktadır ve 2 gün sürmektedir.

KOZ KAVURAN NE DEMEK?

Farsça kökenli "Koz" sözcüğü "ceviz" demek. Tozlu esen bu fırtınaya "Ceviz kavuran fırtınası" da diyebiliriz. Ceviz tomurcuklarının rüzgarla toprağa karışması, dökülme zamanıdır.