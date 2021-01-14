KPSS-2020/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS-2020/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

7 Ocak 2021'de tercihleri alınan KPSS-2020/2 atama sonuçları yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı.

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.