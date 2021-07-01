KPSS 2021/1 tercihleri başladı: KPSS 2021/1 tercihleri nasıl yapılacak?

Kamuda memur olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği KPSS 2021/1 tercihleri bugün itibarıyla başlıyor. Peki KPSS 2021/1 tercihleri nasıl yapılacak? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Kamuda personel olarak atanmayı bekleyen binlerce vatandaşın merakla beklediği gün geldi çattı.

KPSS tercihi yapacak adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen KPSS tercih dönemine dair ayrıntıları araştırmaya başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştime Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde, KPSS 2021/1 tercih işlemlerinin temmuz ayında başlayacağını duyurmuştu.

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak 2021 KPSS/1 tercih kılavuzuna çevrildi.

Peki, KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılacak? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM KPSS 2021/1 tercihleri hakkında bilgiler...

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin takvimine göre, kılavuz bugün erişime açılacak ve tercih süreci başlayacak.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2021/1 tercih işlemleri, KPSS/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından 1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hangi kurum ve kuruluşlara memur alımı yapılacağı konusunda detaylar, tercih kılavuzu ile belli olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KPSS 2021/1 tercihleri için genel başvuru şartları şu şekilde olacak;

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri için öncelikle istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere sırasıyla yazınız.

Tercihlerinizi ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yapacaksınız. Linke tıkladıktan sonra ''ADAY İŞLEMLERİ'' alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Tercihlerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı /banka kartı ile tercih ücretinizi yatırınız.