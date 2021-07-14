KPSS-2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı..

1-8 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, sonuçlara nereden ulaşacaklarını araştırıyor.

1 Temmuz'da başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 tercih işlemleri, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü sona erdi.

Adaylar, tercihlerin sona ermesinin ardından heyecanla sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı.

Kamuda personel olarak çalışmanın hayalini kuranlar, "Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu.

ÖSYM bugün yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Peki, yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılır?

KPSS-2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS-2021/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANLIĞI



