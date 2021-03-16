KPSS 2021/4 tercihleri başladı mı, son gün ne zaman? KPSS-2021/4 tercih ücreti ne kadar?

KPSS 2021/4 tercihleri başladı mı, son gün ne zaman? KPSS-2021/4 tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Sınava girecek adaylar, KPSS 2021/4 tercihleri başladı mı, ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KPSS 2021/4 tercihleri başladı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Bu sözleşmeli pozisyon için KPSS 2021/4 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava girecek olan adaylar, KPSS tercih tarihi ve ücreti hakkında araştırmalara başladı.

Peki, KPSS 2021/4 tercihleri başladı mı, son gün ne zaman? KPSS-2021/4 tercih ücreti ne kadar? İşte, detaylar..

KPSS 2021/4 TERCİHLERİ BAŞLADI MI, ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2021/4 için tercihte bulunacak olan adaylar, 16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemleri, 23 Mart Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, 25,00 TL tercih ücreti ödenecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/4 Tercih Kılavuzu kurallarına dikkat edilerek ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2021/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN





KPSS 2021/4 TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER kısmında yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı ya da banka kartıyla yatırılabilecektir. Bunun yanı sıra adayların KPSS 2021/4 tercih ücretlerini yatırabileceği banka ve ATM'ler şu şekildedir:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)