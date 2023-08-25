KPSS sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belli oldu.

AA

Bu senenin lisans KPSS oturumunun ardından sınav sonuçları beklenmeye başlandı.

Heyecanlı bekleyiş bugün ise sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belirlendi.

Kamu görevlisi olmak isteyen adaylar, elde ettikleri KPSS sonuçlarına uygun olarak, başvurularını belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

Kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılıyor

Adaylar, 2023-KPSS lisans oturumlarının sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Memur adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Öğretmenlik adayları için puanların geçerlilik süresi 1 yılla sınırlı

Öte yandan 2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Son olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını bildirdi.

Katılım sayısı 1 milyon 799 bin 485 oldu

Ersoy, 7 oturuma katılım sayısının 1 milyon 799 bin 485, engelli adayların katılım sayısının 2 bin 295 olduğunu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120, Eğitim Bilimleri oturumunda 80, Alan Bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de 1910 soru kullanıldığını kaydetti.