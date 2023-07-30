KPSS Alan Bilgisi sınavında 3. oturum başladı Yüzlerce vatandaş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3. ve son oturum için ter döküyor.

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AA

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (2023-KPSS) şimdi de 'alan sınavı' zamanı...

Kamu ve kurum kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce aday, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarında ter dökecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın birinci oturumunda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri yer alacak.

KPSS'de son heyecan

Hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 150 dakikalık 2'nci oturumu dün gerçekleştirildi.

Sıra ise 3'üncü oturuma geldi.

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise bugün saat 10.15'te başladı.

Sonuçlar 25 Ağustos'ta yayınlanacak

Bu noktada binlerce memur adayının odaklandığı konulardan biri de KPSS alan sınavı sonuçları açıklanma tarihi oldu.

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre KPSS maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.