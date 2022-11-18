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KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? 2022 DHBT sınav giriş belgeleri sorgulama

KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? 2022 DHBT sınav giriş belgeleri sorgulama

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geri sayım başladı. Peki DHBT sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri nerden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...