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- KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? 2022 DHBT sınav giriş belgeleri sorgulama
KPSS DHBT sınav yerleri belli oldu mu? 2022 DHBT sınav giriş belgeleri sorgulama
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geri sayım başladı. Peki DHBT sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri nerden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
- 18.11.2022 - 12:46
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin düzenlediği Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT), gündemde yerini aldı.
27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS DHBT sınavı için giriş yerleri sorgulanmaya başladı.
ÖSYM, DHBT sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 2022 KPSS DHBT sınav yerleri ve giriş belgelerini sorguluyor.
Peki KPSS DHBT sınavına kimler girebilir? Giriş belgeleri ve sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte detaylar...
DHBT sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 17 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Sınava giriş belgeleri ise 17 Kasım Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.
KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
DHBT sınavına kimler girebilir?
- İmam hatip lisesi mezunu olan adayların girdiği sınava, son sınıfta olan ve sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar da katılım sağlayabilmektedir. Aynı zamanda sınava açık öğretimden imam hatip lisesi mezunu öğrenciler de girebilmektedir.
- İlahiyat Ön Lisans mezunu olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine girebilmektedir.
- İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm mezunu olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar DHBT'ye girebilmektedir.
DHBT sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin düzenlediği DHBT sınavı, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10:00'da gerçekleşecek.