KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS lisans sınav yerleri ne zaman açılanacak?

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS lisans sınav yerleri ne zaman açılanacak?

Geçtiğimiz aylarda iptal edilen KPSS Lisans sınavının 18 Eylül tarihinde tekrar yapılacağı duyurulmuştu. Peki, KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS lisans sınav yerleri ne zaman?

Binlerce adayın girdiği KPSS lisans sınavı, soruların bir yayınevi ile aynı olması nedeniyle iptal oldu.

KPSS'nin iptal edilmesi herkesi üzerken, YÖK tarafından kısa süre içerisinde yeni takvim açıklandı.

KPSS maratonuna hız kesmeden devam eden binlerce aday, yeni takvime göre çalışmalarına geri döndü.

KPSS için açıklanan yeni takvime göre sınava az bir süre kaldı. Haliyle sınav yerleri merak edilmeye başlandı.

Adaylar bu kapsamda, "KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS lisans sınav yerleri ne zaman açılanacak?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS lisans sınav yerleri ne zaman açılanacak? İşte yanıtı...

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı 2022?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri ise henüz yayınlanmadı. KPSS Lisans sınav giriş belgesi için gözler, 8 Eylül tarihine çevrildi.