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KPSS ön lisans sınavından çıkan adayların gündeminde verilmeyen şeker var

KPSS ön lisans sınavından çıkan adayların gündeminde verilmeyen şeker var 2024-KPSS ön lisans sınavının ardından en çok konuşulan konulardan biri bu kez adaylara şeker verilmemesi oldu. Bazı memur adayları şeker verilmemesine sitemlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.