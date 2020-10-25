KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek? KPSS sınav yerleri sorgulama

25 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için adaylar araştırma yapıyor. Adayların sınava girebilmek için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

KPSS 2020 önlisans sınavının başlamasına çok az kaldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak.Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar sınav öncesinde yapılması gerekenleri araştırmaya devam ediyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS önlisans için adayların sınavı saat 10.15’de başlayacak.

ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS önlisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.