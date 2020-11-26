KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? ÖSYM KPSS önlisans sınav sonucu ekranı

Önlisans mezunu memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM resmi sitesinden ulaşıyor. Peki KPSS sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iki yıllık önlisans bölümü mezunlarına yönelik düzenlediği KPSS Önlisans sınavı, bu yıl geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

İki yıl ara ile düzenlenen sınavın 2020 oturumuna katılım sağlayan yüz binlerce adayın beklediği sonuçlar açıklandı. Memur adayları sınav sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırıyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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KPSS ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

KPSS ÖN LİSANS PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLİR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra kamu kurumları tarafından personel alımı ilanları belirlenen tarihlerde yayımlanmaya başlanacak. KPSS sisteminde 124 puan bulunuyor. Bunlardan P3 (lisans), P93 (ön lisans) ve P94 (lise) puanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu puanlar KPSS B Grubu'nda yer alıyor ve B Grubu alımlarda kullanılıyor.

P93 puanı ile başvurulabilecek kurumlardan bazıları şu şekilde:

Sözleşmeli Personel Alımları (4/B, Belediye, Diğer Sözleşme Türleri)

Askeri Kurumların Personel Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Diyanet İşleri Başkanlığı Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları (Kadrolu)

SYDV Alımları ( İş sözleşmesi imzalanır)

Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memurluğu

İşçi Alımları (İş sözleşmesi imzalanır)

Gümrük Bakanlığı kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımları

Adalet Bakanlığı zabit katibi, gardiyan

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