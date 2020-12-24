KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS ortaöğretim 70,75,80,85 puanla nerelere girilir?

KPSS ortaöğretim 2020 sonuç puanı ile memur olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim baraj puanı ve KPSS ortaöğretim atama puanları 2020 listesini araştırmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün açıklanacak olan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını bekleyen adaylar,baraj puanı ve puan hesaplama işlemleriyle ilgili konularda araştırmalar yapıyor.

Kamuda personel olarak görev almak isteyen lise mezunu adaylar, 22 Kasım tarihinde ortaöğretim sınavına katıldılar. Sınav sonuçlarının yanı sıra baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri de adayların merak ettiği konulardan biri oldu.

Peki, 2020 KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? KPSS ortaöğretim atama puanları kaç, İşte cevaplar....

KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI KAÇ?

Sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puanının baraj altında kalıp kalmadığını tespit etmek istiyor.

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Bilindiği üzeree KPSS Ortaöğretim sınavı 2 senede bir gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim atamaları çok sınırlı ve az sayıda olduğu için taban puanlar yüksek tutuluyor. Bir önceki atamalara baktığımızda en düşük atama puanının 70 olduğu görülmektedir.

HANGİ PUANLA NERELERE ATANILIR?

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar:

-İşçi alım ilanları

-4/B'li personel alım ilanları

-Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

-Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

-Askeri kurumlara sivil memur alımı

Adalet Bakanlığı ile CTE, yakın zamanda Türkiye geneli 10 bin kamu personeli alımı yapacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında 70 KPSS şartı olacak ve alınacak sayının 5-20 katı arasında aday (kadroya göre değişiyor) mülakata çağrılacak. Bu nedenle KPSS 'den 85 üzeri alan adayların bu konudaki şansları oldukça yüksek.

Üniversitelere yapılan sağlık personeli, büro personeli ve tekniker ile teknisyen kadrolara alımlar, KPSS sınırı olmadan yapılıyor. KPSS'den 85 üzeri alan adayların bu ilanlardaki şansı oldukça yüksek.

Belediyeler bünyesine ikamet şartı olmadan en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılmaktadır. Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli alımlarına KPSS liseden 85 üzeri alan adaylar başvuru yapabilecek.