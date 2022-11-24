KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların gündeminde tercih tarihleri yer alıyor. İşte KPSS tercihleri hakkında detaylar...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlendi.

Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM sonuç sistemi adaylara açıldı.

Sınava giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını kontrol ediyor. Tercih kılavuzu ise hazırlanmaya başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.

KPSS tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartları yer alacak. Kılavuzun yayımlanması için 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre yapılacak. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilebilecektir.