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    KPSS oturum ücretlerine tepki

    KPSS oturum ücretlerine tepki

    KPSS başvuruları sonrası açıklanan sınav ücretleri tepkiyle karşılanırken, branşa göre ödenecek sınav ücretleri 500 lirayı buluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:30
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    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 24 Mayıs itibarıyla başladı.

    Genel yetenek- genel kültür testleri ile başlayacak olan KPSS lisans oturumu, 31 Temmuz'da düzenenecek.

    Alan bilgisi sınavı 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta ve ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

    Başvuruların 6 Haziran günü son bulacağı bildirilirken, heyecanlı memur adaylarından sınav ücretlerine tepki yağdı.

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav ücretleri ise şu şekilde;

    • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her bir oturum için) 115,00 TL
    • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için) 80,00 TL
    • ÖABT alanı için 115,00 TL olarak belirlendi.

    4 oturum 460 lira

    Yayınlalanan oturumların fiyat listesine göre 4 oturuma girecek bir memur adayının ödeyeceği toplam tutar 460 lira...

    7 Haziran son gün

    Başvuru ücretleri için son gün ise 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.

    Gelen tepkiler

    Adayların pahalı bulduğu sınav ücretleri, sosyal medyada da gündem olurken yapılan paylaşımlardan birkaçı da şu şekilde;

    KPSS oturum ücretlerine tepki #1

    KPSS oturum ücretlerine tepki #2

    KPSS oturum ücretlerine tepki #3

    KPSS oturum ücretlerine tepki #4

    KPSS oturum ücretlerine tepki #5


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