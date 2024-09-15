KPSS sınavına geç kalan adaylar Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'nda bazı adaylar son anda salona girerken, kapanış saatini saniyelerle kaçıran adaylar memurluk hayalini bir yıl erteledi.

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İHA

Türkiye genelinde KPSS heyacanı yaşanıyor...

81 il ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'nda, memurluk hayali kuran adaylar için sınav zili çaldı.

Her sınav zamanında olduğu gibi, bu sınavda da yurdun dört bir yanında aynı manzaralar yaşandı.

YİNE GEÇ KALANLAR OLDU

Bazı adaylar KPSS Ortaöğretim Sınavı'ndan önce sınava gireceği okulun önünde beklerken, bazı adaylar ise dakikalarla giriş saatini kaçırarak memurluk sınavını erteledi.

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Bunun bir örneği de Elazığ'da yaşandı.

Elazığ'da KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek adaylar, sınav yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SON ANDA YETİŞTİLER

Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti.

Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

"BİR DAKİKACIK NE OLUR, ÇOK GECİKMEDİM"

Sınava geç kalan ve koşarak gelen bir aday kapıya vurarak, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" cümleleri ise kapıyı açmaya yetmedi.

Kapının açılmamasının ardından aday, okulu terk etti.

İÇERİ ALINMAYINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir'de saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar koşarak son anlarda yetişirken, birçok kişi tüm çabalarına rağmen geç kaldı.

Görevli personeller gelen adayların hepsini sınav salonlarına almaya gayret gösterse de dakikalarla yetişemeyen kişiler içeriye alanmadı.

Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan birisi de 2 dakika ile geç kaldığını öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)