KPSS soruları deneme soruları ile aynı çıktı iddiası

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı KPSS sınavında bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Milyonlarca lisans mezununun bir yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) maratonu geçtiğimiz pazar günü başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavda genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları geride kaldı.

2022-KPSS lisans maratonu, 6-7 Ağustos alan bilgisi, 14 Ağustos'ta Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları ile devam edecek.

Cevap anahtarı yayınlandı

Adaylar bu oturumlarra hazırlanırken ÖSYM ilk oturumun cevap anahtarlarını yayınladı.

Cevap anahtarının yayınlanması ile büyük bir kaos başladı.

Deneme soruları sınavda çıktı iddiası

Bazı adaylar yayınlanan cevap anahtarı ile bir yayınavinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia atti.

İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü

Adayların hem denemeden hem de ÖSYM'nın cevap anahtarından aldıkaları ekran görüntülerinde soruların şıklarının bile değişmeden sınavda kullanıldığı görülüyor.

Büyük tepkiye neden olan sorulardan sonra adaylar Twitter'da sınavın iptal edilmesi için kampanya başlatırken birçok aday da durumu CİMER'e şikayet ettiğini duyurdu.