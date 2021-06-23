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    KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü yakalandı

    KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü yakalandı

    KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü H.D. Ankara Keçiören'de yakalandığı bildirildi.
    • AA
    • 23.06.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:54
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    Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibin yaptığı başarılı operasyon sonucunda hakkında arama kararı bulunan ve örgütün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı tespit edilen firari H.D.'nin yakalandığı duyuruldu.

    Ayrıntılar gelecek...

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