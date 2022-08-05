KPSS soruşturmasında hem sorular hem para akışı mercek altına alındı

KPSS soruşturmasında hem sorular hem para akışı mercek altına alındı

Yediiklim Yayınevi denemelerinde soruların 2022 KPSS'de de çıktığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları mercek altına alındı.

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor…

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu yayınevine ait 2 adreste arama gerçekleştirdi.

Kızılay ve Ostim adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyulurken, soru örnekleri incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Para akışı mercek altına alındı

Soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil oldu. MASAK tarafından, yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi.

DDK, tüm soruları tarıyor

DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.

KPSS iptal edildi

ÖSYM'de iddialar üzerine Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Ersoy, dün yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta planlanan oturumların da ertelendiğini duyurmuştu. Yeni KPSS takvimi, 17 Eylül'de başlayacak.